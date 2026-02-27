Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Вике, Эвенсен, Эвен Нортуг, Пеллегрино, Шаппа, ГРац выступят в квалификации спринта свободным стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
6-й этап.
Фалун, Швеция.
Мужчины, спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 15:30 по московскому времени, начало финалов — 17:55. Прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
3. Юхан Хагстрем (Швеция).
4. Федерико Пеллегрино (Италия).
5. Беньямин Мозер (Австрия).
8. Оскар Опстад Вике (Норвегия).
14. Яник Рибли (Швейцария).
16. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
18. Жюль Шаппа (Франция).
19. Давиде Грац (Италия).
20. Гас Шумахер (США).
21. Джеймс Шунмейкер (США).
22. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
24. Ларс Хегген (Норвегия).
26. Йони Мяки (Финляндия).
29. Люка Шанава (Франция).
30. Эвен Нортуг (Норвегия).
33. Элиа Барп (Италия).
42. Савелий Коростелев (Россия).
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.