Федерация велосипедного спорта России пообещала разобраться с проблемными условиями тренировок у Бурлаковой

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) пообещала разобраться с проблемными условиями тренировок у чемпионки мира по велотреку Яны Бурлаковой.

Источник: Спортс"

Бурлакова заявила об отсутствии подходящих и безопасных условий для тренировок.

"У всех ведущих спортсменов должно быть там выделенное время. Надо будет поговорить с дирекцией, в первую очередь с московской федерацией велоспорта, чтобы четко определить параметры, когда выходит основной состав.

Я не думаю, что это такой критический момент, может совпадение было. Но с дирекцией трека поговорим, чтобы создать все условия для ведущих спортсменов страны", — рассказал президент федерации Юрий Кучерявый.