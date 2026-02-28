Советник гендиректора «Фонбет»: «Отраслевые эксперты лучше понимают рыночные тенденции, конкуренцию и поведение клиентов»

"Наличие грамотной отраслевой экспертизы имеет ключевое значение для успешного развития любого бизнеса. Отраслевые эксперты лучше понимают рыночные тенденции, конкуренцию и поведение клиентов, что позволяет им лучше просчитывать возможные последствия реализации той или иной законодательной инициативы.
Наши парламентарии очень нуждаются в качественной отраслевой экспертизе их инициатив. Хороших идей может быть сколько угодно, но без экспертизы и аналитики такие не всегда хорошо продуманные идеи могут приводить к бизнес-кризисам и провалам фискальной политики.
Торгово-промышленная палата РФ имеет широкий спектр специалистов и экспертов буквально в каждой отрасли российской экономики, в том числе и в спортивной отрасли и в индустрии азартных игр. Может быть кому-то эта связка покажется несколько странной, но именно в свое время именно ТПП РФ первой выступила с инициативой приема ставок букмекерскими компаниями исключительно на реальные спортивные события. Что в совокупности с целевыми отчислениями на спорт с таких ставок привело к стабильному развитию российского спорта в сложные периоды эпидемии коронавируса, экономических санкций и запрету участия российских спортсменов в международных соревнованиях", — заявил Оганезов.