Дональд Трамп обсудит будущее студенческого спорта в Белом доме

Комиссионеры спортивных студенческих конференций, руководители университетов и представители спортивной индустрии примут участие 6 марта в круглом столе с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Спортс"

Среди приглашенных — гольфист Тайгер Вудс, бывшие тренеры по американскому футболу Ник Сейбен, Мак Браун и Урбан Майер, президент «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джонатан Крафт, комиссионер НБА Адам Сильвер, а также руководители медиакомпаний и университетов.

Ожидается, что на встрече обсудят вопросы регулирования студенческого спорта и возможные законодательные инициативы, включая темы, связанные с NIL. NIL (Name, Image, Likeness) — это право студентов-спортсменов зарабатывать деньги на использовании своего имени, образа и репутации.

В последние годы представители студенческого спорта активно взаимодействуют с законодателями в Вашингтоне, однако инициативы по комплексному регулированию NIL до сих пор не были вынесены на голосование.