Комбинезон олимпийской чемпионки Ютты Лердам был продан за 195 тысяч евро на благотворительном аукционе

Комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Ютты Лердам продали за 195 тысяч евро на благотворительном аукционе.

За час до окончания торгов максимальная ставка составляла около 10 000 евро. Однако незадолго до дедлайна два покупателя вступили в борьбу, и в итоге стоимость костюма достигла 195 тысяч евро.

Вырученные средства направят на развитие детских спортивных школ в Нидерландах.

Всего на платформе было выставлено 19 костюмов, включая костюм другой олимпийской чемпионки из Нидерландов Фемке Кок. За ее комбинезон заплатили 4802 евро.

На Олимпиаде-2026 Лердам завоевала золото на дистанции 1000 м.

