Анара, отбывшего 15 суток ареста в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек, отпустили в первый же день, но он отказался выходить без Ренатко

Напомним, он и другой стример Ренатко были арестованы на 15 суток. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима. 1 марта стримеры сообщили, что вышли на свободу.
«Мне отдали паспорт, телефон и говорят: “Ты свободен”. Я такой: “А Ренат?” Сказали, что он остается. Я говорю, что остаюсь с ним.
Думаю, если я свободен, то дождусь суда, и мы с ним пойдем домой, наверное.
Я остался. Суд прошел за 32 секунды. Нам с Ренатом дали по 15 суток. Думаю: «####### [Классно] подождал», — сказал стример.
Также Анар сообщил, что выступит за 2Drots против «Эгриси» в эту среду.
В конце января стример сыграл за 2D в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.
В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.