Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анара, отбывшего 15 суток ареста в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек, отпустили в первый же день, но он отказался выходить без Ренатко

Стример Анар Абдуллаев сообщил, что его отпустили в первый день после ареста в Казахстане, но он отказался выходить без Ренатко.

Источник: Спортс"

Напомним, он и другой стример Ренатко были арестованы на 15 суток. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима. 1 марта стримеры сообщили, что вышли на свободу.

«Мне отдали паспорт, телефон и говорят: “Ты свободен”. Я такой: “А Ренат?” Сказали, что он остается. Я говорю, что остаюсь с ним.

Думаю, если я свободен, то дождусь суда, и мы с ним пойдем домой, наверное.

Я остался. Суд прошел за 32 секунды. Нам с Ренатом дали по 15 суток. Думаю: «####### [Классно] подождал», — сказал стример.

Также Анар сообщил, что выступит за 2Drots против «Эгриси» в эту среду.

В конце января стример сыграл за 2D в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.