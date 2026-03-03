Чемпионат России по волейболу. 29-й тур. МГТУ сыграет с «Оренбуржьем», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
29-й тур.
4 марта.
МГТУ — Оренбуржье — 19.00.
6 марта.
Факел — Кузбасс — 17.00.
Нова — Белогорье — 18.00.
7 марта.
Газпром-Югра — Динамо Москва — 17.00.
Ярославич — Енисей — 17.00.
8 марта.
Урал — Горький — 14.00.
Зенит-Казань — Динамо-ЛО — 17.00.
9 марта.
Локомотив — Зенит Санкт-Петербург — 15.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 26 побед — 2 поражения (76 очков), Динамо Москва — 24−4 (71), Зенит Санкт-Петербург — 23−5 (70), Локомотив — 23−5 (68), Белогорье — 19−9 (58), Динамо-ЛО — 17−11 (47), Нова — 16−12 (47), Енисей — 14−14 (44), Факел — 12−16 (35), Газпром-Югра — 12−16 (34), Урал — 8−20 (27), Горький — 9−19 (24), Оренбуржье — 8−20 (24), Кузбасс — 5−23 (20), Ярославич — 6−22 (19), МГТУ — 2−26 (8).