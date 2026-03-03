Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 29-й тур. МГТУ сыграет с «Оренбуржьем», другие матчи

С 4 по 9 марта пройдут матчи 29-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

29-й тур.

4 марта.

МГТУ — Оренбуржье — 19.00.

6 марта.

Факел — Кузбасс — 17.00.

Нова — Белогорье — 18.00.

7 марта.

Газпром-Югра — Динамо Москва — 17.00.

Ярославич — Енисей — 17.00.

8 марта.

Урал — Горький — 14.00.

Зенит-Казань — Динамо-ЛО — 17.00.

9 марта.

Локомотив — Зенит Санкт-Петербург — 15.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 26 побед — 2 поражения (76 очков), Динамо Москва — 24−4 (71), Зенит Санкт-Петербург — 23−5 (70), Локомотив — 23−5 (68), Белогорье — 19−9 (58), Динамо-ЛО — 17−11 (47), Нова — 16−12 (47), Енисей — 14−14 (44), Факел — 12−16 (35), Газпром-Югра — 12−16 (34), Урал — 8−20 (27), Горький — 9−19 (24), Оренбуржье — 8−20 (24), Кузбасс — 5−23 (20), Ярославич — 6−22 (19), МГТУ — 2−26 (8).