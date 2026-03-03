Чемпионат России по волейболу (жен). 26-й тур. «Заречье» сыграет с казанским «Динамо», «Протон» против московского «Динамо», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
26-й тур.
4 марта.
Омичка — Минчанка — 15.00.
Протон — Динамо Москва — 18.00.
Заречье-Одинцово — Динамо-Ак Барс Казань — 19.00.
Ленинградка — Динамо Метар — 19.30.
Локомотив — Динамо Краснодар — 20.00.
5 марта.
Енисей — Уралочка — 15.00.
Корабелка — Тулица — 18.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 21 победа — 4 поражения (65 очков), Уралочка — 21−4 (63), Заречье-Одинцово — 18−7 (55), Ленинградка — 16−9 (46), Динамо Москва — 15−10 (45), Локомотив — 15−10 (44), Тулица — 12−13 (37), Корабелка — 12−13 (33), Протон — 11−14 (33), Омичка — 9−16 (31), Динамо-Метар — 8−17 (24), Динамо Краснодар — 9−16 (23), Минчанка — 4−21 (14), Енисей — 4−21 (12).