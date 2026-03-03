Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 26-й тур. «Заречье» сыграет с казанским «Динамо», «Протон» против московского «Динамо», другие матчи

4−5 марта на женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 26-го тура.

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

26-й тур.

4 марта.

Омичка — Минчанка — 15.00.

Протон — Динамо Москва — 18.00.

Заречье-Одинцово — Динамо-Ак Барс Казань — 19.00.

Ленинградка — Динамо Метар — 19.30.

Локомотив — Динамо Краснодар — 20.00.

5 марта.

Енисей — Уралочка — 15.00.

Корабелка — Тулица — 18.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 21 победа — 4 поражения (65 очков), Уралочка — 21−4 (63), Заречье-Одинцово — 18−7 (55), Ленинградка — 16−9 (46), Динамо Москва — 15−10 (45), Локомотив — 15−10 (44), Тулица — 12−13 (37), Корабелка — 12−13 (33), Протон — 11−14 (33), Омичка — 9−16 (31), Динамо-Метар — 8−17 (24), Динамо Краснодар — 9−16 (23), Минчанка — 4−21 (14), Енисей — 4−21 (12).