Фетисов о серебре ски-альпиниста Филиппова на ОИ-2026: «Мы не знали этого парня до Игр — удивительно. Но мне нечего было смотреть на Олимпиаде, никакого интереса это не вызывало»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о том, следил ли он за результатами на Олимпиаде-2026.

На зимних Олимпийских играх российские спортсмены завоевали одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте.

"Видел в новостях сообщения про медаль россиянина на Олимпиаде. К сожалению, этого парня до Игр мы не знали — удивительный момент. Тот самый олимпийский сюрприз.

Но мне нечего было смотреть на Олимпиаде, никакого интереса это не вызывало", — сказал Фетисов.

