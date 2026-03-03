Ричмонд
Александр Большунов: «На международных стартах Большунов нужен, чтобы выигрывать. А здесь нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что в некоторых гонках на российских стартах его лыжи скользят не так, как нужно.

"Ситуация, которая произошла в начале сезона, раскрыла многие интересные вещи. Пазлы в моей голове начали складываться, почему так происходило, почему во многих гонках, в которых лыжи должны были бы ехать, они не едут так, как нужно. И для меня это было большим всегда вопросом. Я не понимал, потому что всегда лыжи идеально работали.

Понимаешь то, что лыжи, допустим, все равно в моем парке одни из лучших, но есть конкретные гонки… Наверное, у кого на эти гонки ставки очень большие, и у меня так лыжи — хоп, ни с того ни с сего начинают не так ехать, как хочется. Поэтому у меня реально какие-то пазлы стали складываться в голове. Я понимаю, что нужно менять подход.

Ну, международный старт — это международный старт… Там Большунов нужен, чтобы побеждать, чтобы выигрывать. А здесь в принципе нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши«, — сказал Большунов в эфире “России 24”.