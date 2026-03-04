Большунов об Олимпиаде: «FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6»

Уверили меня в том, что никто рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле все это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы. Сейчас я понимаю все. Но понимаю и то, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6«, — сказал Большунов в эфире “России 24”.