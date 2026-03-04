Дмитриева об Олимпиаде-2016: «Решающая встреча оказалась не такой тяжелой, как полуфинальная. Мы уже знали, что победим»

— Я находилась как раз на линии броска — мяч летел с моей стороны. Все происходило будто в замедленной съемке. Скамейка молилась, чтобы мяч прошел мимо, а мы изо всех сил дули в его сторону, будто это могло помочь. Сейчас, когда смотришь обзор, понимаешь: все длилось доли секунды. Но тогда, клянусь, мне казалось, что прошло минут пять. Когда стало ясно, что норвежка не забила, мы рухнули на паркет без сил.