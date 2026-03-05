Сорин о соцсетях Коростелева: «Скептически отношусь к чрезмерной активности в медиасреде. Это отнимает много энергии»

— Я достаточно скептически отношусь к чрезмерной активности в медиасреде, потому что считаю, что это отнимает много психологической энергии. Хотелось бы, чтобы спортсменам помогали вести их странички, а не они думали, как сделать так, чтобы себя раскрутить. Хотелось бы, чтобы они все-таки больше тратили энергию на тренировочный процесс, особенно в соревновательный период.