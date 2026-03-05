Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»

— Самое сложное всегда — дотерпеть до самого верха. Это трудно, ты постоянно бежишь на максимум с самого старта. Трасса сильно отличалась от олимпийской, потому что соревнования проводились на очень крутом склоне. В подъем было очень тяжело бежать, камусы проскальзывали, особенно в той части, где были небольшие траверсы. И спуск был тяжелее, чем в Италии. На Олимпиаде ты встал и едешь в стойке вниз, особо не до обгонов и тактических перестроений было. Здесь же были варианты обогнать, что я и сделал. И мне такая трасса больше нравится, можно не только на подъеме обгонять соперников, но и на спуске.