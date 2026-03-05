Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»

"Не хочу обидеть Елену Валерьевну, но Елене Валерьевне давно пора сидеть дома и воспитывать внуков. Ни о какой поддержке спортсменов с ее стороны говорить не приходится. Вяльбе уже давно занимает не свое место. Ей пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников вне зависимости от их результатов.
Вяльбе, прикрыв одно место талантом Большунова, рассказывает, какой она эффективный менеджер. Она неэффективный менеджер, она должна уйти в отставку и как можно скорее. Особенно после таких слов про своих спортсменов. Она не верила в их успех, но на Олимпийские игры поехать хотела. Ей просто итальянцы визу не дали. Это катастрофическое лицемерие. Вон из Федерации лыжных гонок России!" — сказал Губерниев.
Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали».