Чемпионат России по футзалу. 19-й тур. «ИрАэро» сыграет с «Газпром-Югрой», «Новая генерация» против КПРФ и другие матчи

С 6 по 9 марта пройдут матчи 19-го тура Суперлиги по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

19-й тур.

Первые матчи.

6 марта.

Кристалл — ЛКС — 19.00 (ЛКС будет засчитано техническое поражение).

7 марта.

ИрАэро — Газпром-Югра — 9.00.

Тюмень — Факел — 10.30.

Сибиряк — Ухта — 11.00.

Новая генерация — КПРФ — 16.00.

8 марта.

Торпедо — Синара — 16.00.

Вторые матчи.

7 марта.

Кристалл — ЛКС — 19.00 (ЛКС будет засчитано техническое поражение).

8 марта.

ИрАэро — Газпром-Югра — 9.00.

Сибиряк — Ухта — 11.00.

Тюмень — Факел — 12.00.

Новая генерация — КПРФ — 16.00.

9 марта.

Торпедо — Синара — 16.00.

Турнирное положение: КПРФ — 72 очка (36 игр), Газпром-Югра — 71 (36), Ухта — 69 (36), Норильский никель — 68 (36), Синара — 65 (36), Тюмень — 64 (36), Торпедо — 63 (34), Кристалл — 50 (34), Новая генерация — 42 (34), ИрАэро — 41 (34), Факел-ГТС — 31 (34), Сибиряк — 24 (34), ЛКС — 24 (36).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.