Чемпионат России по футзалу. 19-й тур. «ИрАэро» сыграет с «Газпром-Югрой», «Новая генерация» против КПРФ и другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
19-й тур.
Первые матчи.
6 марта.
Кристалл — ЛКС — 19.00 (ЛКС будет засчитано техническое поражение).
7 марта.
ИрАэро — Газпром-Югра — 9.00.
Тюмень — Факел — 10.30.
Сибиряк — Ухта — 11.00.
Новая генерация — КПРФ — 16.00.
8 марта.
Торпедо — Синара — 16.00.
Вторые матчи.
7 марта.
Кристалл — ЛКС — 19.00 (ЛКС будет засчитано техническое поражение).
8 марта.
ИрАэро — Газпром-Югра — 9.00.
Сибиряк — Ухта — 11.00.
Тюмень — Факел — 12.00.
Новая генерация — КПРФ — 16.00.
9 марта.
Торпедо — Синара — 16.00.
Турнирное положение: КПРФ — 72 очка (36 игр), Газпром-Югра — 71 (36), Ухта — 69 (36), Норильский никель — 68 (36), Синара — 65 (36), Тюмень — 64 (36), Торпедо — 63 (34), Кристалл — 50 (34), Новая генерация — 42 (34), ИрАэро — 41 (34), Факел-ГТС — 31 (34), Сибиряк — 24 (34), ЛКС — 24 (36).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.