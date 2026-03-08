Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Диггинс, Венг, Сундлинг, Сван, Фендрих, Йоэнсуу выступят в классической «разделке» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
7-й этап.
Лахти, Финляндия.
Женщины.
10 км, классический стиль, раздельный старт.
Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
5. Линн Сван (Швеция).
6. Колетта Ридзек (Германия).
10. Ясмин Кахара (Финляндия).
14. Джина дель Рио (Андорра).
15. Лаура Гиммлер (Германия).
16. Тириль Венг (Норвегия).
17. Надин Фендрих (Швейцария).
19. Джулия Керн (США).
20. Моа Лундгрен (Швеция).
23. Криста Пярмякоски (Финляндия).
26. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
28. Юлие Дривенес (Норвегия).
29. Катарина Хенниг (Германия).
30. Йоханна Матинтало (Финляндия).
32. Хейди Венг (Норвегия).
34. Майя Далквист (Швеция).
36. Моа Илар (Швеция).
40. Фрида Карлссон (Швеция).
42. Джесси Диггинс (США).
44. Йонна Сундлинг (Швеция).
50. Дарья Непряева (Россия).
52. Тереза Штадлобер (Австрия).
56. Кертту Нисканен (Финляндия).
58. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
