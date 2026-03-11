Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 30-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Белогорьем», другие матчи

С 11 по 14 марта пройдут матчи 30-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

30-й тур.

11 марта.

Динамо Москва — Белогорье — 19.00.

12 марта.

Кузбасс — Зенит Санкт-Петербург — 15.30.

Енисей — Урал — 15.30.

МГТУ — Факел — 18.30.

13 марта.

Локомотив — Ярославич — 15.00.

Нова — Зенит-Казань — 18.00.

Динамо-ЛО — Оренбуржье — 19.00.

14 марта.

Горький — Газпром-Югра — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 27 побед — 2 поражения (79 очков), Динамо Москва — 25−4 (74), Зенит Санкт-Петербург — 24−5 (73), Локомотив — 23−6 (68), Белогорье — 20−9 (61), Динамо-ЛО — 17−12 (47), Нова — 16−13 (47), Енисей — 15−14 (47), Факел — 12−17 (35), Газпром-Югра — 12−17 (34), Урал — 9−20 (29), Горький — 9−20 (25), Оренбуржье — 8−21 (25), Кузбасс — 6−23 (23), Ярославич — 6−23 (19), МГТУ — 3−26 (10).