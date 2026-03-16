Губерниев: «В СССР жили плохо, кто бы что ни говорил. Не ностальгирую, назад не хочу»

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, высказался о временах СССР.

Источник: РИА "Новости"

— Я не ностальгирую по временам СССР. Жили плохо, кто бы что ни говорил. Назад в СССР не хочу.

— То есть, ничего советского перенимать в наше время не нужно?

— Почему? Можно, например, говорить об отношении к человеку или о том, что можно было добиться справедливости, обращаясь в партийные органы. В СССР было должное внимание к человеку. Не везде, но тем не менее. И образование было хорошее, и люди книжки читали. Но это разговор из серии «когда деревья большими были». Возвращаться туда я не хочу, хотя там много хорошего было, — сказал 51-летний Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.