Слот: «С начала и до самого конца “Ливерпуль” вел игру с “Галатасараем” так, как я сам на это и надеялся»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:0) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

"С начала и до самого конца мы вели игру так, как я сам на это и надеялся, как надеялись игроки и болельщики. С нашей стороны и, несомненно, со стороны болельщиков она была идеальной.

Четвертьфинал с «ПСЖ»? Это невероятная команда. Мы встречались с ней в прошлом сезоне. Здесь на «Энфилде» мы фантастически против нее отыграли — была лучшая игра в моей тренерской карьере. Обе команды играли просто в удовольствие для болельщиков. Мы стали единственной командой, добравшейся против нее до дополнительного времени и пенальти. В этом сезоне она показала, что не снизила своей планки", — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

18 мар 23:00 Ливерпуль — Галатасарай 4:0.

«Бавария» зарубится с «Реалом» в ¼ финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?