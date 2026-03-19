Слот: «С начала и до самого конца “Ливерпуль” вел игру с “Галатасараем” так, как я сам на это и надеялся»

Четвертьфинал с «ПСЖ»? Это невероятная команда. Мы встречались с ней в прошлом сезоне. Здесь на «Энфилде» мы фантастически против нее отыграли — была лучшая игра в моей тренерской карьере. Обе команды играли просто в удовольствие для болельщиков. Мы стали единственной командой, добравшейся против нее до дополнительного времени и пенальти. В этом сезоне она показала, что не снизила своей планки", — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.