Ханна Оберг: «Мы впервые выигрываем Кубок наций. Этот результат очень много значит для шведского женского биатлона»

В спринте в Холменколлене 5 шведских биатлонисток попали в топ-10. Это позволило шведкам обойти француженок в зачете Кубка наций. Победу в гонке одержала Ханна Оберг.
"Мы впервые выигрываем Кубок наций среди женщин. То, что нам всем сегодня удалось показать отличный результат, очень много значит для шведского женского биатлона.
Мы проделали невероятную командную работу. Мы хорошо справились с давлением.
Прежде всего, мы хотели чисто отработать на огневом рубеже ради Кубка наций.
Несколько лет назад у меня были большие трудности со спринтами. Я упорно работала, чтобы каждый раз возвращаться в строй. Теперь это дает плоды. Теперь вы можете называть меня специалистом по спринтам, ха-ха", — сказала Оберг.