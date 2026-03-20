Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

В четверг, 19 марта, были сыграны ответные матча ⅛ финала Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг, 19 марта, были сыграны ответные матча ⅛ финала Лиги Европы. Таким образом, определились все клубы, которые вышли в следующую стадию турнира.

В четвертьфинал второго по значимости еврокубка пробились «Брага» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Фрайбург» (Германия), «Сельта» (Испания), «Порту» (Португалия), «Ноттингем Форест» (Англия), «Рома» (Италия) и «Астон Вилла» (Англия).

Пары ¼ финала Лиги Европы:

«Брага» — «Бетис».

«Фрайбург» — «Сельта».

«Порту» — «Ноттингем Форест».

«Рома» — «Астон Вилла».

Первые матчи пройдут 9 апреля, а ответные — 14-го.