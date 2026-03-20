Эмери объяснил, за счет чего «Астон Вилла» обыграла «Лилль»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Лиллем» (2:0) в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы.

«Тем, как играла “Астон Вилла”, я доволен. Мы были организованны, хотя и не идеальны, и провели матч стабильно. Когда у нас появилась возможность, мы ею воспользовались. Это и было нам необходимо. План состоял в том, чтобы навязать свою игру, не отступать и сохранять соответствующий настрой. Нам нужно было проявлять терпение и контролировать ситуацию. Первый наш мяч был забит в контратаке, и это входило в планы. Знали, что соперникам придется идти вперед и что можем этим воспользоваться», — цитирует официальный сайт УЕФА Эмери.

Первый матч «Астон Вилла» выиграла со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Болоньей».

Иосифов забил за «Целе», безумный матч в Риме. Команды Эмери, Николича и Ваноли — в четвертьфиналах.