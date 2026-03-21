Фернандеш: «Разочарован, потому что “МЮ” сделал достаточно, чтобы получить 3 очка в матче с “Борнмутом”

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш прокомментировал ничью с «Борнмутом» (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Разочарован, потому что “МЮ” сделали достаточно, чтобы получить 3 очка. Пришлось доигрывать матч с большим трудом, стараясь не пропустить гол. Мы сами расстроены, потому что могли повести 2:0, а вместо этого пропустили. Я понимаю, что судье сложно назначить два пенальти одной и той же команде в одном матче, но я не понимаю, почему ВАР не вмешивается в эту ситуацию или в случае с Харри Магуайром, ведь либо в одном из моментов — это пенальти, либо ни в одном из них не было пенальти.
Амад собирался пробить по воротам, и его толкнули — видно, что что-то вывело его из равновесия. Это расстраивает невысоких игроков, потому что всегда говорят, что они слабаки, а когда фолят более крупные игроки, то фолят именно они. Я думаю, что в другой ситуации был бы назначен пенальти. Думаю, что будь там назначен пенальти, это могло бы изменить ход игры", — цитирует BBC Фернандеша.
«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» идет на 10-й строчке — 42 очка.
20 мар 23:00 Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2.