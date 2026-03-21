Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Сван, Сундлинг, Далквист, Рибом, Хагстрем, Йоэнсуу выступят в квалификации конькового спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
10-й этап / финал.
Лейк-Плэсид, США.
Женщины, спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 17:30, финала — 20:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист квалификации.
2. Джесси Диггинс (США).
3. Лотта Венг (Норвегия).
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
5. Надя Келин (Швейцария).
8. Моа Илар (Швеция).
10. Ясмин Кахара (Финляндия).
11. Юлие Дривенес (Норвегия).
12. Лаура Гиммлер (Германия).
14. Колетта Ридзек (Германия).
16. Надин Фендрих (Швейцария).
18. Йоханна Матинтало (Финляндия).
19. Юлие Мире (Норвегия).
20. Йоханна Хагстрем (Швеция).
23. Джина дель Рио (Андорра).
24. Линн Сван (Швеция).
25. Милла Андреассен (Норвегия).
27. Эмма Рибом (Швеция).
28. Йонна Сундлинг (Швеция).
29. Джулия Керн (США).
30. Майя Далквист (Швеция).
31. Тириль Венг (Норвегия).
35. Катарина Хенниг (Германия).
45. Каролине Греттинг (Норвегия).
46. Кристин Фоснес (Норвегия).
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде.