Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино, Амундсен, Шанава, Огден, Шаппаз, Рее, Эвенсен, Хегген выступят в квалификации конькового спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
10-й этап / финал.
Лейк-Плэсид, США.
Мужчины, спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 17:30, финала — 20:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист квалификации.
1. Элиа Барп (Италия).
4. Лаури Вуоринен (Финляндия).
6. Гас Шумахер (США).
8. Ларс Хегген (Норвегия).
12. Жюль Шаппаз (Франция).
16. Бен Огден (США).
18. Федерико Пеллегрино (Италия).
20. Эвен Нортуг (Норвегия).
22. Люка Шанава (Франция).
24. Антон Гран (Швеция).
26. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
27. Валерио Гронд (Швейцария).
29. Ян Штельбен (Германия).
30. Харальд Амундсен (Норвегия).
32. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
34. Тео Шели (Франция).
50. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
55. Юго Лапалю (Франция).
74. Матис Делож (Франция).
75. Мика Фермойлен (Австрия).
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде.