Кубок мира. Сван, Диггинс, Карлссон, Венг, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 20 км

22 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лейк-Плэсиде пройдет женский коньковый масс-старт на 20 км.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

10-й этап / финал.

Лейк-Плэсид, США.

Женщины.

20 км, масс-старт, свободный стиль.

Начало — 21:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

1. Джесси Диггинс (США).

2. Моа Илар (Швеция).

3. Хейди Венг (Норвегия).

4. Фрида Карлссон (Швеция).

5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

6. Тереза Штадлобер (Австрия).

7. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).

8. Кристин Фоснес (Норвегия).

9. Майя Далквист (Швеция).

10. Пиа Финк (Германия).

11. Йонна Сундлинг (Швеция).

12. Нура Саннесс (Норвегия).

13. Хелен Хоффманн (Германия).

14. Надя Келин (Швейцария).

15. Линн Сван (Швеция).

16. Йоханна Матинтало (Финляндия).

17. Катержина Янатова (Чехия).

18. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

19. Катерина Ганц (Италия).

20. Аня Вебер (Швейцария).

25. Надин Фендрих (Швейцария).

31. Рози Бреннан (США).