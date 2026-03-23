Арбелоа после победы над «Атлетико»: «Пришлось терпеть, играя в меньшинстве»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал удаление уругвайского полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (3:2).
"Мы проявили характер и моральную стойкость. Пришлось терпеть, играя в меньшинстве. У меня другое мнение по поводу красной карточки, но я благодарю судью Хосе Луиса за то, что он подошел объяснить, почему удалил игрока. Мы смогли взять три очка, а это то, чего мы хотели.
Он сказал мне, что это была чрезмерная сила, но я так не считаю. Не было намерения навредить сопернику или травмировать его. Это мое мнение, оно отличается от его. Но он подошел все объяснить, и я ценю это. Иногда это важно, даже если ничего не меняет. Красная карточка все усложнила, нам пришлось тяжело. Каждая победа — это переломный момент. Теперь борьба за чемпионство. Задача выполнена", — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
Вальверде был удален с поля за фол против испанского полузащитника «Атлетико» Алекса Баэны.
«Реал» занимает второе место в таблице чемпионата Испании (69 очков после 29 игр).
