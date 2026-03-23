Эспозито: «Думаю, моя главная сильная сторона — это врываться в штрафную и играть головой»

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито прокомментировал свой гол в ворота «Фиорентины» на первой минуте гостевого матча 30-го тура чемпионата Италии (1:1).
«Думаю, моя главная сильная сторона — это врываться в штрафную и играть головой, поэтому я всегда рад, когда команда доставляет мне отличные передачи, как это сделал Барелла», — цитирует 20-летнего итальянца DAZN.
В сезоне-2025/26 нападающий в 42 матчах за «Интер» забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его рост составляет 191 сантиметр.
