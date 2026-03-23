Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе высказалась о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

"Он величайший спортсмен. Я очень уважаю Сашу, мы с ним шапочно знакомы. Мне он очень импонирует.

Я рада, горжусь тем, что у нас есть такой соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые", — заявила Вяльбе.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
