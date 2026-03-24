Diario AS: Бернарду Силва склоняется к переходу в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва намерен отдать приоритет переходу в «Барселону», приняв решение завершить своё пребывание в английской команде по истечении срока контракта летом 2026 года, сообщает Diario AS.
По данным источника, «Барселона» считает подписание 31-летнего португальца интересным вариантом, но он не является для каталонцев приоритетным из-за избытка игроков на его позиции.
Силва также рассматривает другие варианты, так как имеет крупные предложения из саудовской Про-лиги. Свое предложение сделал и «Ювентус», а «Бенфика» мечтает вернуть своего бывшего воспитанника.
Силва играет за «Сити» с июля 2017 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 42 матчах он забил три гола и сделал пять результативных передач.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.