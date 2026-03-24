«Севилья» уволила главного тренера Альмейду

«Севилья» объявила об увольнении Матиаса Альмейды с поста главного тренера.
В клубе сообщили, что 52-летний аргентинец был освобожден от своих обязанностей после домашнего поражения от «Валенсии» (0:2). «Севилья» поблагодарила его и его команду за усилия и профессионализм и пожелала им удачи в будущем.
Альмейда покидает коллектив, занимающий 15-е место в турнирной таблице чемпионата, после 29 матчей отставая от зоны вылета на три очка.
«Севилья» одержала лишь одну победу в последних восьми матчах — выездную над «Хетафе» со счетом 1:0 в прошлом месяце.
Альмейда, ранее тренировавший «Сан-Хосе» в МЛС и АЕК в чемпионате Греции, работал в «Севилье» с июня 2025 года. Под его руководством команда в 32 матчах во всех турнирах одержала десять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.
