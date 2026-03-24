Сбер выступит титульным партнером Федерации компьютерного спорта России в 2026 году

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) и Сбер продлили стратегическое сотрудничество на 2026 год. В новом сезоне банк станет титульным партнером восьми крупнейших турниров, включая Чемпионат и Кубок России, студенческие и школьные лиги, а также международные соревнования. Общее число участников прогнозируется на уровне 70 000 человек.
В рамках партнерства Сбер внедрит в турниры собственные цифровые разработки, включая «ГигаЧат», который выступит титульным спонсором ряда дисциплин. Лучшие игроки получат дополнительные денежные призы.
Первым крупным событием года станет финал Школьной лиги Сбера, который пройдет 28−29 марта на VK Play Арене в Москве. Помимо основного призового фонда, участников ждут специальные номинации от банка.
Кроме того, в 2026 году Сбер обновит формат своего корпоративного турнира по Dota 2 и CS 2. Финал впервые состоится на сцене с участием зрителей, а соревнования разделят на любительский и профессиональный дивизионы. ФКС России выступит техническим оператором мероприятий.
В 2025 году при поддержке Сбера призовой фонд турниров ФКС превысил 64,5 млн рублей, а также была обновлена визуальная атрибутика соревнований.