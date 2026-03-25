«Вуэльта Каталонии». 3-й этап. Гонщики проедут 159,4 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

«Вуэльта Каталонии».
2-й этап.
Монт-роч-дель-Камп — Вила-сека, Испания.
159,4 км.
Профиль/Карта.
Начало — 15:40 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) — 7.46,27.
2. Магнус Корт (Дания, Uno-X Mobility).
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,04.
4. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 0,06.
5. Гильермо Томас Сильва (Уругвай, XDS Astana) — 0,10.
6. Андреа Ракканьи Новьеро (Италия, Soudal Quick-Step) — то же время.
7. Антуан Л’От (Франция, Decathlon CMA CGM).
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious).
9. Руди Молар (Франция, Groupama — FDJ United).
10. Антон Чармиг (Дания, Uno-X Mobility)…
13. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike).