Беллами: «Сборная Уэльса — хорошая команда, и в матче с Боснией это снова было доказано»

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами прокомментировал поражение от Боснии (1:1, пен. — 3:4) в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2026.
«Разочарованы. Сборная Уэльса играла хорошо, но могла бы провести концовку матча гораздо лучше, чем у нас получилось, и в итоге поплатились за это. Но я знаю, что мы хорошая команда, и сегодня вечером это снова было доказано», — цитирует официальный сайт УЕФА Беллами.
В финале стыкового раунда Босния и Герцеговина встретится с Италией. Матч состоится 31 марта.
