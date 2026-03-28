Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вуэльта Каталонии». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4064 м и финишем в подъем первой категории

28 марта пройдет шестой этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии».

«Вуэльта Каталонии».

6-й этап.

Берга — Керальт.

158,2 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:50 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 5-го этапа).

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 19.44,45.

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) — 0,57.

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 1,09.

4. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,13.

5. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step) — 1,15.

6. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,38.

7. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 1,51.

8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).

9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar).

10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana).