«Вуэльта Каталонии». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4064 м и финишем в подъем первой категории

«Вуэльта Каталонии».
6-й этап.
Берга — Керальт.
158,2 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:50 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 5-го этапа).
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 19.44,45.
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) — 0,57.
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 1,09.
4. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,13.
5. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step) — 1,15.
6. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,38.
7. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 1,51.
8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).
9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar).
10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana).