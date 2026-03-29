«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Гонщики проедут 95,1 км по маршруту с семью категорийными подъемами

29 марта пройдет заключительный седьмой этап многодневки «Вуэльта Каталонии».

«Вуэльта Каталонии».

7-й этап.

Барселона — Барселона.

95,1 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:50 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 6-го этапа).

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 23.49,52.

2. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,13.

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,30.

4. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step) — 1,43.

5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,17.

6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) — 3,17.

7. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 4,11.

8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 5,20.

9. Мэтью Риччителло (США, Decathlon CMA CGM) — 5,25.

10. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 5,36.