«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Гонщики проедут 95,1 км по маршруту с семью категорийными подъемами

«Вуэльта Каталонии».
7-й этап.
Барселона — Барселона.
95,1 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:50 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 6-го этапа).
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 23.49,52.
2. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,13.
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,30.
4. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step) — 1,43.
5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,17.
6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) — 3,17.
7. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 4,11.
8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 5,20.
9. Мэтью Риччителло (США, Decathlon CMA CGM) — 5,25.
10. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 5,36.