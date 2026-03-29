Фурнье-Бодри и Сизерон стали чемпионами мира в танцах на льду

Французские фигуристы Лоуренс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон победили в танцах на льду на чемпионате мира в Праге. Они показали результат 138,07 балла в произвольной программе и 230,81 балла — в сумме с ритм-танцем (92,74).