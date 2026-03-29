Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фурнье-Бодри и Сизерон стали чемпионами мира в танцах на льду

Французские фигуристы Лоуренс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон победили в танцах на льду на чемпионате мира в Праге. Они показали результат 138,07 балла в произвольной программе и 230,81 балла — в сумме с ритм-танцем (92,74).

Источник: Спорт-Экспресс

Французские фигуристы Лоуренс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон победили в танцах на льду на чемпионате мира в Праге. Они показали результат 138,07 балла в произвольной программе и 230,81 балла — в сумме с ритм-танцем (92,74).

Второе место заняла канадская пара Пайпер Гиллес / Поль Пуарье — в произвольной программе у них 125,07 балла, в ритм-танце — 86,45 балла, в сумме — 211,52.

Фурнье-Бодри и Сизерон легко взяли золото. На этом ЧМ у них не было конкурентов.

Бронзовыми призерами чемпионата мира стали американские фигуристы Эмили Зингас и Вадим Колесник — 209,2 балла в сумме (84,21+124,99).

Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 10-е место — у них в сумме 198,65 балла. За произвольную программу они получили 119,31 балла, за ритм-танец — 79,34 балла.

Прага (Чехия).

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026.

Танцы на льду.

Итог.

1. Лоуренс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон (Франция) — 230,81.

2. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 211,52.

3. Эмили Зингас / Вадим Колесник (США) — 209,2.

4. Лайла Фер / Льюис Гибсон (Великобритания) — 208,98.

5. Оливия Смарт / Тим Дик (Испания) — 206,37.

6. Евгения Лопарева / Жоффри Бриссо (Франция) — 203,77.

