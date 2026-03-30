«Атлетико Паранаэнсе» разгромил «Ботафого», Баштуш отыграл весь матч

«Атлетико Паранаэнсе» победил «Ботафого» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Бразилии — 4:1.
У хозяев дубль оформил Кевин Виверос, по голу забили Хуан Фелипе Агирре и Лукас Эскивель. У гостей отличился Эденилсон. Экс-защитник «Ростова» Баштуш отыграл за «Ботафого» весь матч.
«Атлетико Паранаэнсе» занимает второе место в таблице чемпионата Бразилии — у команды 16 очков после восьми матчей. «Ботафого» (шесть очков после семи встреч) располагается на седьмом месте.
