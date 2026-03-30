«Торонто» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 139:87.
Самым результативным игроком встречи стал канадский фоврард «Торонто» Ар Джей Барретт — у него 24 очка.
«Торонто» (42−32) располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции. «Орландо» (39−35) занимает восьмое место.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Торонто» — «Орландо» — 139:87 (38:20, 32:23, 43:25, 26:19).
Т: Барретт (24 очка), Барнс (23 + 15 передач), Мамукелашвили (19).
О: Бэйн (17), Саггс (13), да Силва (12).
