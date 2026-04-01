Турнир претендентов. 4-й тур. Есипенко белыми сыграет с Гири, Синдаров встретится с Каруаной, другие партии

1 апреля пройдет четвертый тур шахматного турнира претендентов.

Источник: Спортс‘’

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграет с Анишем Гири из Нидерландов.

Турнир претендентов.

Пейя, Кипр.

4-й тур.

Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.

Андрей Есипенко (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды).

Вэй И (Китай) — Хикару Накамура (США).

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Фабиано Каруана (США).

Маттиас Блюбаум (Германия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Турнирное положение: Синдаров, Каруана — по 2,5, Прагнанандха, Блюбаум — по 1,5, Вэй И, Есипенко, Гири, Накамура — по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

В шахматах стартовал турнир претендентов (с нашим Есипенко). Победитель — будущий чемпион мира?