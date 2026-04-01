Турнир претендентов. 4-й тур. Есипенко белыми сыграет с Гири, Синдаров встретится с Каруаной, другие партии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграет с Анишем Гири из Нидерландов.
Турнир претендентов.
Пейя, Кипр.
4-й тур.
Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.
Андрей Есипенко (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды).
Вэй И (Китай) — Хикару Накамура (США).
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Фабиано Каруана (США).
Маттиас Блюбаум (Германия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
Турнирное положение: Синдаров, Каруана — по 2,5, Прагнанандха, Блюбаум — по 1,5, Вэй И, Есипенко, Гири, Накамура — по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
