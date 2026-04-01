Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турнир претенденток. 4-й тур. Горячкина черными сыграет с Вайшали, Лагно встретится с Музычук, другие партии

1 апреля пройдет четвертый тур шахматного турнира претенденток.

Источник: Спортс‘’

Турнир претенденток.

Пейя, Кипр.

4-й тур.

Анна Музычук (Украина) — Екатерина Лагно (Россия).

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Тань Чжунъи (Китай).

Дивья Дешмукх (Индия) — Чжу Цзиньэр (Китай).

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Александра Горячкина (Россия).

Турнирное положение: Лагно, Асаубаева — по 2 очка, Горячкина, Вайшали, Дешмукх, Музычук — по 1,5, Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи — по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).