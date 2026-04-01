Турнир претенденток. 4-й тур. Горячкина черными сыграет с Вайшали, Лагно встретится с Музычук, другие партии

Турнир претенденток.
Пейя, Кипр.
4-й тур.
Анна Музычук (Украина) — Екатерина Лагно (Россия).
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Тань Чжунъи (Китай).
Дивья Дешмукх (Индия) — Чжу Цзиньэр (Китай).
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Александра Горячкина (Россия).
Турнирное положение: Лагно, Асаубаева — по 2 очка, Горячкина, Вайшали, Дешмукх, Музычук — по 1,5, Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи — по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).