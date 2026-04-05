Турнир претенденток. 7-й тур. Горячкина сыграла вничью с Чжу Цзиньэр, Лагно — с Дешмукх, другие результаты

5 апреля прошли партии седьмого тура турнира претенденток по шахматам.

Пейя, Кипр.

7-й тур.

Анна Музычук (Украина) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 0,5:0,5.

Александра Горячкина (Россия) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 0,5:0,5.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1:0.

Дивья Дешмукх (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5.

Турнирное положение: Музычук — 4,5 очка, Вайшали — 4, Чжу Цзиньэр, Горячкина, Лагно, Дешмукх — по 3,5, Асаубаева — 3, Тань Чжунъи — 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).