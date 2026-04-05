«Сан-Паулу» разгромил «Крузейро», экс-игрок «Зенита» Артур отдал голевую передачу

«Сан-Паулу» победил «Крузейро» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Бразилии — 4:1.
У хозяев забили Джонатан Кальреи (с пенальти) и Феррейра (хет-трик). У гостей единственный гол забил Кристиан.
Экс-полузащитник «Зенита» Артур, выступающий за «Сан-Паулу», отметился результативной передачей.
«Сан-Паулу» (20 очков после 10 игр) идет на втором месте в таблице чемпионата Бразилии. «Крузейро» (семь очков после 10 встреч) располагается на 18-м месте.
05 апр 00:30
