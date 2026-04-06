Егорова об отборе на чемпионат Европы: «Если в бассейне будут проблемы или невыполнение норматива, то я попробую себя в открытой воде»

Российская пловчиха Анна Егорова рассказала высказалась об отборе на чемпионат Европы.

Источник: Спортс‘’

Ранее Егорова сообщила, что пропустит финал Кубка России в Санкт-Петербурге из-за травм, которые получила в результате ДТП во Франции.

"По поводу чемпионата Европы в Париже пока понимание очень смутное. Чтобы туда поехать, мне нужно сначала отобраться. У нас впереди чемпионат России в июне, к которому я буду готовиться. Но я не знаю, какими будут последствия из-за пропуска Кубка России.

Конечно, буду надеяться на хорошие результаты в июне. И, дай бог, поеду на чемпионат Европы. Если нет, если в бассейне какие-то будут разногласия, проблемы или невыполнение норматива, то я попробую себя в открытой воде. У меня будет второй шанс", — сказала Егорова.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа.