Райя: «Арсенал» должен рассматривать матч со «Спортингом» как возможность показать, на что способен"

Вратарь «Арсенала» Давид Райя перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов против «Спортинга» отметил, что английская команда ждет серьезной борьбы.
«Знаем, что будет очень тяжело, “Спортинг” показывает отличные результаты на своем поле. Ждем серьезной борьбы, но мы к ней готовы. Я — последняя линия обороны и первая линия атаки “Арсенала”, поэтому стараюсь выполнять указания тренера. Мы стараемся строить атаки и забивать в основном от обороны. Это наша игра. Чувствую себя очень уверенно в такой игре. Мне это нравится.
Считаю, что каждый матч — это новая возможность. Будут разговоры о двух поражениях в последних играх, но мы должны рассматривать матч со «Спортингом» как возможность показать, на что мы способны", — цитирует официальный сайт УЕФА Райю.
Матч «Спортинг» — «Арсенал» пройдет в Лиссабоне во вторник, 7 апреля. Начало игры — 21:00 по московскому времени.