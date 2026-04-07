Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Райя: «Арсенал» должен рассматривать матч со «Спортингом» как возможность показать, на что способен"

Вратарь «Арсенала» Давид Райя перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов против «Спортинга» отметил, что английская команда ждет серьезной борьбы.

«Знаем, что будет очень тяжело, “Спортинг” показывает отличные результаты на своем поле. Ждем серьезной борьбы, но мы к ней готовы. Я — последняя линия обороны и первая линия атаки “Арсенала”, поэтому стараюсь выполнять указания тренера. Мы стараемся строить атаки и забивать в основном от обороны. Это наша игра. Чувствую себя очень уверенно в такой игре. Мне это нравится.

Считаю, что каждый матч — это новая возможность. Будут разговоры о двух поражениях в последних играх, но мы должны рассматривать матч со «Спортингом» как возможность показать, на что мы способны", — цитирует официальный сайт УЕФА Райю.

Матч «Спортинг» — «Арсенал» пройдет в Лиссабоне во вторник, 7 апреля. Начало игры — 21:00 по московскому времени.