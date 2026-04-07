В «Чикаго» уволили вице-президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера

«Чикаго» объявил об увольнении исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли.
Карнишовас и Эверсли были наняты перед началом сезона-2020/21. Под руководством Карнишоваса «Чикаго» добился только одного выхода в плей-офф, в сезоне-2021/22, тогда «Буллз» уступили «Милуоки» в первом раунде в пяти матчах.
В сезоне-2025/26 «Чикаго» имеет баланс побед и поражений 29−49, занимает 12-е место в Восточной конференции. Команда пропускает плей-офф четвертый сезон подряд.
"Эти решения никогда не бывают легкими, особенно когда они касаются людей, которых мы уважаем как лично, так и профессионально. Мы благодарны за их преданность делу и работу, проделанную за последние шесть лет. В то же время мы не добились того успеха, которого заслуживают наши болельщики, и моя обязанность — взять новый курс. Этот шаг направлен на то, чтобы обеспечить команде долгосрочный успех в будущем. Я хочу, чтобы наши болельщики знали: я слышу вас и понимаю ваше разочарование. Я тоже его чувствую. Я знаю, что это потребует времени, и я полностью настроен сделать все правильно.
В «Чикаго» наша цель остается неизменной — построить команду, способную конкурировать на высшем уровне и в конечном итоге бороться за чемпионство. Мы настроены предпринять необходимые шаги, чтобы двигать «Буллз» вперед так, чтобы это заставляло наших болельщиков гордиться«, — говорится в заявлении владельца “Буллз” Майкла Рейнсдорфа.
По данным источников ESPN, в «Чикаго» по-прежнему высоко ценят тренера Билли Донована, который работает с командой с апреля 2020 года, и после сезона-2025/26 с ним состоится встреча, чтобы обсудить, как его сохранить.
