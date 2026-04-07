Источник: защитник «Детройта» Каннингем может вернуться в состав к началу плей-офф

Защитник «Детройта» Кейд Каннингем должен вернуться в состав команды к началу плей-офф НБА, сообщает ESPN со ссылкой на источник.
24-летний американец не играет с 20 марта из-за пневмоторакса.
У «Пистонс» осталось три игры в регулярном чемпионате. По данным источника, есть вероятность, что Каннингем может вернуться еще до начала плей-офф.
До травмы Каннингем входил в число претендентов на звание MVP, набирая в среднем 24,5 очка и делая 9,9 передачи за игру. Он сыграл в 61 матче.
«Детройт» лидирует в таблице Восточной конференции (57−22).
