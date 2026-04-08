Кейн: «На следующей неделе “Бавария” попробует сыграть так же, как сегодня»

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Понимали, что приехать в Мадрид и добиться здесь нужного результата всегда очень трудно. Во многих эпизодах “Бавария” играла действительно хорошо и даже могла выступить еще лучше — возможно, не хватило эффективности в последней передаче или завершающем ударе, хотя хорошие моменты у нас были, но нужно отдать должное и “Реалу”.

Мы в хорошей позиции, но преимущество составляет всего один мяч, поэтому все может очень быстро измениться. Нам нужно сохранять концентрацию. В субботу нас ждет важный выездной матч в Бундеслиге, так что сейчас главное — восстановиться и сосредоточиться на нем, а на следующей неделе придет время, и мы попробуем сыграть так же, как сегодня", — цитирует официальный сайт УЕФА Кейна.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

07 апр 22:00 Реал — Бавария 1:2.

«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу.