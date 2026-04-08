Турнир претендентов. 9-й тур. Есипенко черными сыграет с Накамурой, Каруана встретится с Гири, другие партии

8 апреля пройдет девятый тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграет с американцем Хикару Накамурой.

Турнир претендентов.

Пейя, Кипр.

9-й тур.

Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.

Хикару Накамура (США) — Андрей Есипенко (Россия).

Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай).

Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Турнирное положение: Синдаров — 6,5, Каруана, Гири — 4,5, Прагнанандха, Блюбаум, Накамура, Вэй И — по 3,5, Есипенко — 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).